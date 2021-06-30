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Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса

19:09, 30 июня 2021
Нурсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаев Фото: akorda. kz/Global Look Press
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Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от коронавирусной инфекции его спасли российские врачи. Его слова приводит РИА Новости.

Назарбаев поблагодарил Россию за помощь Казахстану в период пандемии.

Никогда не забуду то, что когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моём излечении, — подчеркнул первый президент Казахстана.

У Назарбаева обнаружили коронавирус в июне 2020 года. В июне этого года он сделал прививку российской вакциной «Спутник V».

Ранее сообщалось, что работников коллективов, в которых насчитывается больше 20 человек, обяжут вакцинироваться от коронавирусной инфекции или сдавать ПЦР-тест в Казахстане. Новые требования вступят в силу после публикации соответствующего постановления главного санитарного врача республики.

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