Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса

Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от коронавирусной инфекции его спасли российские врачи. Его слова приводит РИА Новости.

Назарбаев поблагодарил Россию за помощь Казахстану в период пандемии.

Никогда не забуду то, что когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моём излечении, — подчеркнул первый президент Казахстана.

У Назарбаева обнаружили коронавирус в июне 2020 года. В июне этого года он сделал прививку российской вакциной «Спутник V».

Ранее сообщалось, что работников коллективов, в которых насчитывается больше 20 человек, обяжут вакцинироваться от коронавирусной инфекции или сдавать ПЦР-тест в Казахстане. Новые требования вступят в силу после публикации соответствующего постановления главного санитарного врача республики.