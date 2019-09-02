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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев как председатель Совета безопасности страны поручил обеспечить проведение военного парада к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Такое распоряжение он отдал на встрече с министром обороны республики Нурланом Ермекбаевым.

Первый президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, — говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана.

Назарбаев также подчеркнул важность обеспечения качественной работы казахстнской оборонной промышленности в интересах министерства обороны. В свою очередь Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития казахстанской армии.

Об уходе в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стало известно 19 марта. Об этом теперь уже бывший президент страны заявил во время своего телеобращения к нации. Своё решение он обосновал необходимостью «омолаживать руководство страны», писал News.ru.

Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев. В середине 90-х годов возглавлял МИД Казахстана, с 1999 по 2002 год являлся премьер-министром, после чего вновь вернулся на пост министра иностранных дел. В 2007 году занял пост спикера верхней палаты парламента.