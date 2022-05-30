Назарбаев поддержит поправки к Конституции Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своей готовности поддержать изменения в Конституцию страны. Референдум, в котором будут предложены нововведения, пройдет в государстве 5 июня. Один из обсуждаемых пунктов — исключение упоминания о Назарбаеве из основного документа страны. Текст интервью с экс-главой государства опубликовал в своем Telegram-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме, — сказал Назарбаев.

При этом он отметил, ряд определенных полномочий, которые были закреплены за ним после ухода с поста президента, был необходим «для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите». Назарбаев подчеркнул, что все эти годы поддерживал действия по реформированию и дальнейшему развитию республики нынешнего лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз, — сказал он.

Токаев ранее назначил всенародный референдум по поправкам к главному закону республики на 5 июня. По его мнению, это позволит «построить Новый Казахстан».