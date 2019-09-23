Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым отметил его вклад в развитие добрых отношений между государствами.
Спикер российского парламента передал экс-руководителю страны приветствие от главы России Владимира Путина.
Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми, — сказал Володин.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном могут послужить примером для многих государств с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передаёт «
Председатель Госдумы находится с рабочим визитом в Нур-Султане для участия в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии.
Ранее News.ru писал, что Путин предложил назвать новый космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Россия и Казахстан строят этот комплекс совместно.