https://static.news.ru/photo/37ac3aba-ddfe-11e9-8d04-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым отметил его вклад в развитие добрых отношений между государствами.

Спикер российского парламента передал экс-руководителю страны приветствие от главы России Владимира Путина.

Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми, — сказал Володин.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном могут послужить примером для многих государств с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передаёт « Интерфакс ».

Председатель Госдумы находится с рабочим визитом в Нур-Султане для участия в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Ранее News.ru писал, что Путин предложил назвать новый космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Россия и Казахстан строят этот комплекс совместно.