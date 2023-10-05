«Навоевался»: украинский военнопленный пожаловался на приказы ВСУ Украинский пленный рассказал, как неготовых мобилизованных отправляют на штурмы

Фото: МО Украины

Командование ВСУ отправляет мобилизованных на штурм островов без боевой подготовки и артиллерийской поддержки, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на одном из херсонских островов в дельте Днепра. Пленный рассказал, что его подразделение находится в селе Змиевка с 29 декабря 2022 года.

По его словам, с тех пор украинское командование ни разу не провело ротацию военных и не обеспечило их артиллерийской поддержкой. Ту помощь, которую оказывала артиллерия, солдат ВСУ назвал минимальной и не имеющей никакого значения.

У нас не было выбора, был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова, хотя мы понимали, что мы мясо по сути, — поделился он.

Мобилизованный заявил, что не намерен возвращаться в зону боевых действий, потому что уже «навоевался» и «насмотрелся». Он попросил обменять его после окончания специальной военной операции и призвал своих соотечественников переводиться в тыл.

У нас не та подготовка, чтобы вести боевые действия, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по опорному пункту украинской армии, расположенному на правом берегу Днепра. Командир артиллерийского расчета орудия Д-20 с позывным Режиссер рассказал, что основной задачей артиллеристов является недопущение форсирования противником реки.