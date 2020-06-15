Наталья Кисель отказалась из участия в президентской гонке в Белоруссии

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Предприниматель Наталья Кисель отказалась от участия в избирательной кампании на пост президента Белоруссии.

Как сообщил РИА Новости руководитель её инициативной группы Сергей Штода, она изначально и не планировала идти дальше.

Ещё 10 мая поставили перед собой рамки и числа, через которые мы физически дальше не переступаем, — сказал Штода.

По его словам, целью выдвижения Кисель было желание озвучить свои вопросы и проблемы, а также «показать, что есть грузоперевозчики — не оппозиция, не власть, а есть ещё такая категория людей».

Накануне зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель собрала 100 тысяч подписей избирателей, которые были необходимы для выдвижения её кандидатом в президенты Белоруссии. До неё свою кандидатуру на этапе сбора подписей снял депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа. После снятия с выборов Кисель и Гайдукевича в президентской кампании остаётся 13 участников, в том числе нынешний глава государства Александр Лукашенко.

Избирательная кампания стартовала в Белоруссии 11 мая 2020 года.

29 мая правоохранительные органы задержали в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который намеревался выдвигаться кандидатом в президенты. Также участвовать в президентских выборах намеревались Николай Статкевич и его супруга Марина Адамович. Однако ЦИК не зарегистрировала инициативные группы в поддержку их выдвижения, а 1 июня суд постановил арестовать оппозиционного политика на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии, писал NEWS.ru.