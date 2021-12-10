МИД: российского учёного Нарочницкую не пустили в Молдавию

Историку и политологу Наталье Нарочницкой отказали во въезде в Молдавию без объяснения причин, заставив прождать два часа на границе, а затем вернули на рейс, которым она прилетела в страну. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает, — написала Захарова.

Ранее в МИД России осудилиоткрытие в Кишинёве памятника румынским солдатам, которые воевали на стороне фашистской Германии. Москва призвала власти республики не допускать фальсификации истории и пропаганды нацистских идей. Как заявила Мария Захарова, монумент вызвал резкое неприятие у населения самой Молдавии, которое хранит память о подвиге советских солдат и прежде всего своих воинов.

Ранее в Единецком районе Молдавии был повреждён памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии. Вандалы разбили памятную плиту. Через несколько дней ситуация повторилась: неизвестные осквернили памятную надпись времён ВОВ «Осмотрено. Мин нет». В МИД России также выступили с осуждением этих инцидентов, призвав к их тщательному расследованию и привлечению к ответственности виновных.