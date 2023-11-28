Настоящий «Новичок», диоксин: 5 громких отравлений в странах пост-СССР

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жена главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианна попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Схожие симптомы наблюдаются у нескольких коллег ее мужа. Насколько правдоподобна версия о покушении на Буданову и кого еще пытались отравить за последние десятилетия в странах бывшего СССР — в материале NEWS.ru.

Чем отравили жену Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Он подчеркнул, что супруга военачальника проходит курс лечения, который, по его словам, уже завершается.

У Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Эти вещества не используются ни в быту, ни в военном деле. Вероятно, кто-то хотел убить Марианну. Ее могли отравить рицином или ботулином, предположил в разговоре с NEWS.ru бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. По мнению эксперта, яд могли подсыпать в чай или кофе.

Жена Буданова вполне могла стать объектом покушения, отметил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. По мнению парламентария, разборки в киевской «верхушке» становятся все более частыми и жесткими.

«Возможно, кто-то хотел надавить на самого главу ГУР. Но даже если информация о ее отравлении — обман, это не отменяет того факта, что разборки в верхушке „украинской власти“ становятся все более частыми из-за неизбежности военного краха Украины. В Киеве это понимают, поэтому там начинается драка крыс, которые пытаются убежать с корабля. Для нас это хорошо. Из-за внутренних разборок, например, погиб Геннадий Частяков, один из помощников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», — заявил Бородай.

Депутат добавил, что внутри украинской политической элиты конкурируют между собой разные кланы. По его мнению, они обслуживают интересы спецслужб других государств.

«В украинской элите есть два клана — британский и американский. Буданов принадлежит к британскому, а Залужный и президент Владимир Зеленский — к американскому. Соответственно, они обслуживают интересы прежде всего спецслужб Великобритании и США. Мы воспринимаем коллективный Запад, который фактически ведет войну против России, как монолитную конструкцию. Но в действительности Запад не монолитен, что и проявляется в соперничестве спецслужб. И в этой междоусобице воюют такие их марионетки, как Буданов и Залужный», — пояснил Бородай.

Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова

За что отравили бизнесмена Ивана Кивелиди

Иван Кивелиди начал заниматься бизнесом еще в конце существования СССР, в 1990-х стал одним из наиболее влиятельных банкиров в России. Одним из крупнейших его проектов был АКБ «Росбизнесбанк». Кроме того, он занимался политикой, входил в Совет по предпринимательству при президенте России и выступал на телепередачах. В 1995 году Кивелиди внезапно скончался.

Расследование показало, что бизнесмен погиб от отравления сильнодействующим нервно-паралитическим веществом. В ходе суда не удалось обнародовать его название и состав. Ряд изданий, опираясь на показания химика Леонида Ринка, сделали вывод, что свойства вещества схожи со знаменитым ядом «Новичок».

По версии следствия, Кивелиди отравил его коллега, член совета директоров Росбизнесбанка Владимир Хуцишвили — на почве личной неприязни. В 2007 году его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС Иван Кивелиди

Кто мог отравить Виктора Ющенко

Осенью 2004 года кандидат от оппозиционного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко был отравлен накануне старта предвыборной кампании на должность президента. У политика диагностировали отравление диоксином, из-за чего у него в итоге возникла асимметрия лица. Было установлено, что концентрация этого вещества в организме Ющенко в 10 тысяч раз превышала норму. Согласно заявлениям врачей, в ходе лечения удалось вывести большую часть диоксина из организма политика.

Генпрокуратура Украины в 2009 году официально признала отравление попыткой убийства. Подозреваемыми были объявлены замглавы СБУ Владимир Сацюк, его помощник и повар. Ющенко приехал к нему на ужин 5 сентября 2004 года. Считается, что Тарас Залесский, помощник Сацюка, поднес к столу блюдо с пловом, в котором и находился яд. Впрочем, расследование так и не закончилось приговором. Экс-глава СБУ бежал было из страны, но в 2011 году вернулся, и его допросили как свидетеля по делу. Сам Ющенко отказался повторно сдавать анализы.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Russian Look/Global Look Press Виктор Ющенко

От чего погиб сподвижник Саакашвили Жвания

Зураб Жвания был одним из ближайших соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После «революции роз» в 2004 году он стал премьер-министром. В 2005-м его нашли погибшим в квартире его друга Рауля Юсупова.

По официальной версии, действующий премьер отравился угарным газом — из-за использования неисправного газообогревателя. Шеф МВД Вано Мерабишвили, который позднее сам стал премьером, назвал произошедшее несчастным случаем. В 2015 году двое сотрудников охраны Жвании — Михаил Дзадзамия и Коба Харшиладзе — были признаны виновными в халатности, повлекшей гибель премьер-министра. Их приговорили к небольшим тюремным срокам.

В то же время родственники Жвании сомневались в официальной версии. Ряд политиков утверждали, что премьер-министр погиб из-за действий Саакашвили. Доктора наук Солтан Дзарасов и Георгий Цаголов в 2008 году опубликовали статью, в которой в отравлении Жвании обвинили президента Грузии. Согласно этим гипотезам, погубившим премьера ядом был пентакарбонил железа.

Фото: Глаз Грузии/ИТАР-ТАСС Зураб Жвания

Чем могли отравить террориста Хаттаба

Амир ибн аль-Хаттаб был арабским террористом из Саудовской Аравии. Он принимал участие в вооруженных конфликтах в Афганистане, Средней Азии и на Кавказе, стал одним из командиров формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, созданной сепаратистами на территории России. В 2002 году Хаттаб был убит в ходе операции спецслужб.

Основные версии гибели террориста связаны с отравлением. По одной из них, письмо на имя Хаттаба был покрыто ядом. Но существуют и другие гипотезы. Согласно одной из них, российским спецслужбам удалось завербовать личного повара Хаттаба, который отравил его, приготовив еду.

Также существует версия, что Хаттаб скончался не после спецоперации, а в результате отравления просроченной говяжьей тушенкой, которую незадолго до этого сбыл боевикам прапорщик с армейского склада.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Russian Look/Global Look Press Амир ибн аль-Хаттаб

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