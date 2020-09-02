Нарышкин внимательно следит за планами Запада в отношении Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8b04f190-ed32-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба внешней разведки России (СВР) внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Сотрудники службы находятся в постоянном контакте с белорусскими коллегами. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны — какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег [в Белоруссии], — заявил Нарышкин журналистам.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

NEWS.ru писал, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) предрёк России потерю Белоруссии вслед за Украиной. Экс-военный считает, что на это могут повлиять непрекращающиеся протесты в республике. Стрелков убеждён, что к их организации причастны люди из Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обладает подтверждёнными сведениями, что дестабилизация ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины. Дипломат подчеркнул, что в республике действуют около 200 натренированных на Украине экстремистов.