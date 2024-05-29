«Нарушены все права»: Шор раскрыл, почему власти Молдавии не любят Гагаузию Шор: власти Молдавии понижают уровень жизни Гагаузии из-за русского языка

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Илан Шор

Молдавские власти специально понижают уровень жизни Гагаузии, заявил лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор на пресс-конференции, посвященной открытию в России Торгового дома Молдавии. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, делается это потому, что там разговаривают на русском языке. Он считает, что у жителей автономии нарушены все конституционные права.

У Гагаузии нарушены все права, которые есть в Конституции. Власти Молдовы специально понижают уровень жизни Гагаузии. Им не комфортно, что люди разговаривают на русском языке, — сказал Шор.

Граждане Молдавии, считает он, на протяжении последних 10-12 лет становились жертвами обманов и фейков «западных режимов» во время выборов. Им обещают высокие зарплаты и пенсии, а также наращивание производственных мощностей. Запад оказывает пагубное влияние на республику, как и на целый ряд других стран, говорит он.

Шор на съезде депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». По его словам, блок будет готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз. После возвращения на родину участники мероприятия подверглись «безосновательным проверкам» в аэропорту Кишинева, констатировал он.