Народная милиция ЛНР: украинские радикалы готовят диверсантов

Украинские националисты занимаются подготовкой диверсантов для совершения провокаций и терактов, об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. Он также отметил, 11 и 12 февраля в Харькове состоялась закрытая встреча руководства националистических ячеек Украины, для обсуждения деятельности диверсантов в Донбассе.

Мы отмечаем активизацию деятельности националистических организаций. 11 и 12 февраля в Харькове прошла закрытая встреча руководства националистических ячеек.<...> В ходе этой встречи обсуждался вопрос создания «закрытой диверсионной сети». Основной задачей диверсионных групп будет являться ведение агентурной работы во взаимодействии с СБУ, проведение акций саботажа на объектах инфраструктуры и террористических актов, — сообщил Филипоненко.

Ранее Филипоненко заявил, что в ЛНР ожидают провокации со стороны ВСУ. Он добавил, что с случае если украинские войска всё же решатся на наступление на юго-востоке, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и Дебальцевское направление. В результате самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики будут отрезаны друг от друга.

Ранее в ЛНР рассказали, что ВСУ ведут подготовку десантников для заброски в тыл Донецкой и Луганской народных республик. Для проверки готовности силовиков к десантированию в населённый пункт Войтово прибыл командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.