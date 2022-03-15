Народная милиция ДНР сообщила о денацификации 53-й бригады украинских войск

Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении. Противник понёс крупные потери, говорится в Telegram-канале ведомства.

На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 53-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос об её расформировании в связи с масштабными потерями, — говорится в сообщении.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть Мариуполь и Волноваху. Для мирных жителей были открыты гуманитарные коридоры, но по ним никто не вышел.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, сообщил, что в Мариуполе бойцы нацбатальонов стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах. По его данным, в заложниках у националистов на Украине остаются более 7 тысяч иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в портах страны. Он сообщил, что страны Запада и ряд международных организаций игнорируют факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселённым районам Донецка. Конашенков добавил, что Россия также осуществляет активную гуманитарную поддержку и эвакуацию мирных граждан.