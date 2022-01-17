«Народ верит Токаеву»: в Алма-Ате оценили действия президента Казахстана

Свидетели беспорядков в Алма-Ате заявили, что казахи поверили в нового президента Касым-Жомарта Токаева после принятых им решений, передаёт телеканал «360». Один из очевидцев, оказавшийся в городе у родственников, отметил, что сначала жители страны считали Токаева временным лидером, так как привыкли к Нурсултану Назарбаеву.

Этот человек по-настоящему за народ. Вначале, конечно, были слухи, что он временный президент, но сейчас все понимают: Токаев — действующий президент. Народ верит Токаеву именно после этих событий. Его жёсткие волевые решения сейчас, его кадровые перестановки, которые он сделал в последнее время, — для этого нужно иметь очень сильный характер, — объяснил мужчина.

Свидетельница беспорядков в Алма-Ате согласилась с этим мнением, она оценила то, как Токаев выдерживает свалившиеся на него трудности.

Наш президент пообещал, что больше такого не произойдёт. С его приходом в Казахстане многое поменялось. Он всё-таки шагает навстречу народу, а не уходит от него. Когда пришел Токаев, очень многое легло на его плечи: сразу пандемия, взрывались военные части, еще что-то. Он с достоинством это все выдерживает, — сказала она.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение освободить племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности. Также зять Назарбаева Тимур Кулибаев оставил пост главы нацпалаты предпринимателей, не назвав причину.