Напротив посольства Белоруссии в Москве проходит акция протеста

https://static.news.ru/photo/273d8a4a-42e2-11eb-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно три десятка человек вышли на очередную акцию протеста у здания посольства Белоруссии в Москве. Люди традиционно принесли с собой бело-красно-белые флаги, зонты и плакаты.

Участники акции выстроились в цепь солидарности напротив здания дипмиссии на Маросейке и стали скандировать лозунги, выражая несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в августе.

Возле здания посольства дежурят сотрудники полиции. Акция проходит без задержаний. Тем не менее стражи правопорядка потребовали у протестующих сделать потише музыку, передаёт ТАСС.

В Белоруссии больше четырёх месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

20 декабря в Белоруссии проходит «Марш народного трибунала» в районном формате — протестующие собираются в своих районах, после чего идут к районным точкам сбора, чтобы затем слиться в единую колонну. В белорусской столице силовики уже задержали более сотни человек, писал NEWS.ru.