Житель города Бохтар в Таджикистане, напавший с ножом на военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы, арестован. Об этом заявил глава пресс-центра МВД республики Умарджон Эмомали.
Он уточнил, что мужчину зовут Ахлиддин Абуллоев. Возбуждённое в отношении него уголовное дело расследуется прокуратурой Хатлонской области, передаёт
Инцидент произошёл 21 сентября. Военнослужащие в момент нападения находились за пределами части. Они находятся в больнице в Душанбе. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Ранее News.ru писал, что напавший на россиян имеет психические отклонения и стоит на учёте в диспансере.