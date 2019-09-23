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Белоруссия выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.

Как подчеркнул лидер республики, он «уже не единожды об этом говорил», передаёт его пресс-служба. Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) страна оказалась...