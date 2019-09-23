Фото: Амир Исаев/РИА Новости

Житель города Бохтар в Таджикистане, напавший с ножом на военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы, арестован. Об этом заявил глава пресс-центра МВД республики Умарджон Эмомали.

Он уточнил, что мужчину зовут Ахлиддин Абуллоев. Возбуждённое в отношении него уголовное дело расследуется прокуратурой Хатлонской области, передаёт РИА Новости. Следствие устанавливает мотивы нападавшего и обстоятельства происшествия.

Инцидент произошёл 21 сентября. Военнослужащие в момент нападения находились за пределами части. Они находятся в больнице в Душанбе. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Ранее News.ru писал, что напавший на россиян имеет психические отклонения и стоит на учёте в диспансере.

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