«Нам не нужна кровь»: Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия

https://static.news.ru/photo/f23315a8-d97e-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Светлана Тихановская/vk.com

Главная соперница Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская призвала народ отказаться от насилия, поскольку стране «не нужна кровь на улицах городов». Видеообращение выпусил её штаб накануне основного дня голосования.

Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы — мирные люди. Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов. Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие, — заявила Тихановская.

Кандидат считает, что «люди в погонах» тоже ждут перемен в стране. Она также обратилась к членам избирательных комиссий с призывом «действовать по совести, провести честный подсчёт голосов».

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Досрочное голосование в республике длится уже четыре дня. Явка избирателей за это время составила более 32%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Светлана Тихановская является кандидатом от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её кандидатуру поддержали также штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождает череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко. Он руководит страной уже 24 года, в случае победы это будет его шестой президентский срок, писал NEWS.ru.