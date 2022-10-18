«Нам это не нужно»: глава Совбеза Белоруссии о перспективах мобилизации Глава Совбеза РБ Вольфович: мобилизация в Белоруссии не планируется

Фото: МО Белоруссии

Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не планируют объявлять на территории республики мобилизацию, передает «Беларусь сегодня». По его словам, обстановка в стране сложная и напряженная, поскольку Запад активно пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт.

Запад обвиняет Беларусь, пытается втянуть в военный конфликт. Пытается милитаризоваться, проводя огромное количество учений. У нас никакой паники быть не должно. <...> Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно, — рассказал Вольфович.

При этом он уточнил, что мобилизация может быть объявлена только в том случае, если «какие-то чумные головы» пересекут границу Белоруссии. Кого конкретно он имел в виду, не уточняется.

Глава Совбеза также призвал граждан не паниковать и «заниматься своим делом».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно с российским коллегой Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

При этом Лукашенко также заявлял, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации дают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию».