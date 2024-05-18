Найдены виновники драки в Киргизии, спровоцировавшей массовые протесты В Киргизии задержаны зачинщики драки, из-за которой начались волнения

Фото: Sputnik/РИА Новости

Правоохранительные органы Киргизии установили личности зачинщиков драки, которая спровоцировала волну волнений в ночных клубах в Бишкеке, передает РИА Новости со ссылкой на МВД республики. Заявляется, что зачинщики конфликта задержаны, среди них числятся четверо иностранцев и двое граждан страны.

По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан, — указано в заявлении ведомства.

Жители Бишкека устроили массовые акции протеста в ночь на субботу, 18 мая, демонстрации проходили в местах массового проживания иностранцев. Горожане требовали от властей наказания для участников потасовки, произошедшей 13 мая в одном из хостелов между гражданами республики и иностранцами.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что в ходе ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Из них 15 человек были госпитализированы. Среди них есть пациент с переломом челюсти с гражданством Пакистана.

До этого МВД Киргизии сообщало об отсутствии погибших и пострадавших в результате событий в центре Бишкека, где около тысячи человек вышли на протестную акцию. Заявляется, что обстановка в городе стабилизировалась, органы правопорядка контролируют ситуацию.