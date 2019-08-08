https://static.news.ru/photo/bb2d6736-b9a2-11e9-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Karmushkina/via Global Look Press

Бойцам спецназа, которые находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, оказали медпомощь. В штабе бывшего лидера страны заявили, что их состояние нормальное.

Власть не выполнила поставленных условий, поэтому они пока у нас. С ними всё в порядке, — приводит РИА Новости заявление штаба.

В штабе сообщили, что ночью к силовикам приезжали врачи. Они поставили им капельницы и сделали перевязки.

Как ранее писал News.ru, начальник ГУ МВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной во время штурма дома Атамбаева. В настоящее время он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.

Спецслужбы Киргизии вечером 7 августа предприняли попытку задержать Атамбаева и начали штурм его резиденции в селе Кой-Таш. В результате столкновения полиции и сторонников бывшего политика погиб один спецназовец и 43 пострадали.