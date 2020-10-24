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Находящимся в Белоруссии американцам посоветовали запастись продуктами

13:41, 24 октября 2020 32
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Минске опубликовало для соотечественников рекомендации в преддверии «народного ультиматума», который был выдвинут властям Белоруссии экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

В дипмиссии предупредили, что между участниками протестных акций и силовиками могут возобновиться столкновения. В связи с этим находящимся в республике американцам рекомендовано изучить возможности покинуть страну самолётом или наземным транспортом.

Дипломаты также советуют избегать мест проведения протестов, следить за новостями, а также запастись продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости как минимум на три дня.

Ультиматум действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко Тихановская выдвинула в середине октября. По её словам, если до 25 октября он не объявит о своей отставке, то в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.

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