«Нагнетание истерии»: Токаев о борьбе с русским языком в Казахстане Токаев счел глупостью борьбу с русским языком в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев

Борьба с русским языком в Казахстане и нагнетание истерии по этому вопросу является глупостью, завил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями пострадавших от паводка регионов. По его словам, которые приводит Tengrinews.kz, согласно конституции страны, русский используется наравне с государственным языком и выполняет функции официального.

Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах (и что они имеют в результате этого, мы видим), — это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными, — сказал Токаев.

Глава государства добавил, что сегодня молодежь владеет сразу несколькими языками: казахским, русским, английским и другими. По его мнению, граждане должны использовать тот, который считают удобным.

Ранее Токаев отменил проведение Международного форума «Астана», который должен был состояться в июне. Президент отметил, что такое решение было принято из-за «беспрецедентного наводнения».

В 10 регионах Казахстана ввели режим ЧС из-за масштабных паводков. Как сообщил Токаев, это явление можно назвать крупнейшим в истории республики за более чем 80 лет. Он добавил, что на борьбу с паводками направлены все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ.