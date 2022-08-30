«Наелся президентства»: Лукашенко заявил, что не держится за кресло Лукашенко заявил, что «наелся» президентства и не держится за свое кресло

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске заявил, что «наелся» президентства и не держится за кресло главы республики, передает Sputnik Беларусь. Белорусский лидер отметил, что у него «нет проблемы» сохранить власть, тогда как собравшихся чиновников этот вопрос, наоборот, должен волновать.

Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже «наелся» президентства вот так, — сказал Лукашенко.

В ходе встречи Лукашенко отметил, что при утверждении обновленной конституции в Белоруссии нужно было добавить пункт об избрании президента на Всебелорусском народном собрании. По его словам, прямые выборы раскачивают ситуацию в стране, а Белоруссия не может позволить себе такое состояние. В качестве примера он привел опыт Китая — там руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей.