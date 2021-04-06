Над небом Киргизии пролетел неизвестный горящий объект

https://static.news.ru/photo/80a92ab6-976b-11eb-b2de-96000091f725_660.jpg Фото: Новости Казахстана Liter.kz/vk.com

Жители Бишкека и Чуйской области Киргизии стали свидетелями необычного явления. На их глазах небосвод неожиданно озарился яркой вспышкой и появился снижающийся горящий объект.

Падение неизвестного предмета было зафиксировано накануне около 23.00 (20.00 мск) в небе к западу от столицы. При этом звуков никаких слышно не было.

Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС страны.

Предполагается, что это могла быть комета, метеорит или элемент какого-то спутника. Видео падения опубликовали очевидцы в соцсетях.

Ранее, как писал NEWS.ru, о падении метеорита на востоке острова Куба рассказали местные сейсмологи. Вначале сейсмологическая станция Моа зафиксировала ряд световых явлений. Наблюдался белый и красный свет, затем произошёл взрыв.