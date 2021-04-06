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Михаил Щипанов
Жители Бишкека и Чуйской области Киргизии стали свидетелями необычного явления. На их глазах небосвод неожиданно озарился яркой вспышкой и появился снижающийся горящий объект.
Падение неизвестного предмета было зафиксировано накануне около 23.00 (20.00 мск) в небе к западу от столицы. При этом звуков никаких слышно не было.
Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС страны.
Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС страны.
Предполагается, что это могла быть комета, метеорит или элемент какого-то спутника. Видео падения опубликовали очевидцы в соцсетях.
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Ранее, как писал NEWS.ru, о падении метеорита на востоке острова Куба рассказали местные сейсмологи. Вначале сейсмологическая станция Моа зафиксировала ряд световых явлений. Наблюдался белый и красный свет, затем произошёл взрыв.
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Президент Молдавии Майя Санду покинет свой пост раньше срока. Такое мнение высказал бывший глава республики Игорь Додон.
По его мнению, победившая на недавних выборах соперница либо не справится и самостоятельно сложит полномочия, либо уйдёт в результате объявленного ей импичмента.
Я думаю, что президент Санду не дойдёт до...
Над небом Киргизии пролетел неизвестный горящий объект