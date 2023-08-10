Над белорусской воинской частью попытались запустить БПЛА Минобороны Белоруссии пресекло попытку запуска БПЛА над воинской частью

Фото: МО Украины

Минобороны Белоруссии пресекло попытку запуска беспилотника над одной из войсковых частей, сообщает пресс-служба ведомства. Оператора БПЛА задержали.

Задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за последние две недели военнослужащие Вооруженных сил пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Нарушители правопорядка были задержаны и переданы силовым структурам. В белорусском Минобороны также сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы пресекли несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией.

В конце июля министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что беспилотные летательные аппараты успешно внедрены во все рода войск Белоруссии. Он поздравил военнослужащих с годовщиной образования управления применения и развития БПЛА. По его словам, на внедрение дронов в армию ушло 15 лет кропотливой работы. В ходе нее была создана необходимая техническая база и организована подготовка соответствующих специалистов.