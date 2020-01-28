Управление Национальной полиции Украины по Черниговской области возбудило уголовное дело из-за портретов советских лидеров в одном из заведений общепита города Прилуки.
Как
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запретивший публичную демонстрацию советских символов. В соответствии с законом украинские власти уже переименовали около тысячи населённых пунктов и более 50 тысяч улиц.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года жителя Одесской области приговорили к году условно за демонстрацию коммунистической символики. Осуждённый мужчина в День Победы прикрепил к своему велосипеду георгиевскую ленту и красный флаг.
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