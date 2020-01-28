https://static.news.ru/photo/9b7851b6-41c5-11ea-92d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Управление Национальной полиции Украины по Черниговской области возбудило уголовное дело из-за портретов советских лидеров в одном из заведений общепита города Прилуки.

Как гласит сообщение на сайте Нацполиции, на незаконную символику в прилукском ресторане пожаловалась анонимная заявительница. По факту её заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики», предусматривающей до пяти лет лишения свободы для нарушителей. Правоохранители не уточняют, чьи портреты висели в заведении.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запретивший публичную демонстрацию советских символов. В соответствии с законом украинские власти уже переименовали около тысячи населённых пунктов и более 50 тысяч улиц.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года жителя Одесской области приговорили к году условно за демонстрацию коммунистической символики. Осуждённый мужчина в День Победы прикрепил к своему велосипеду георгиевскую ленту и красный флаг.