Национальные авиаперевозчики Азербайджана возобновляют полеты в Россию с 15 июня национальные авиаперевозчики Азербайджана возобновляют полеты в Россию

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Авиакомпания Азербайджанские авиалинии (Azal)

Перевозчики «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways с 15 июня возобновят свои полеты в Россию, сообщила пресс-служба компании AZAL. Рейсы из Азербайджана будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана с 15 июня возобновляет авиасообщение с городами России. Начиная с этой даты авиакомпании AZAL и Buta Airways поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань, — говорится в сообщении компании.

28 мая первый чартерный борт отечественной авиакомпании IFly 28 мая приземлился в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха после того, как в начале марта было объявлено о приостановке авиасообщения между странами. Отмечается, что рейс общей вместимостью 378 пассажиров при полной загрузке выполнил лайнер А-330 из Шереметьево.

Туроператор Tez Tour, запустивший чартерную цепочку в Египет, отметил, что все туристы, желавшие с конца февраля посетить египетские курорты по приобретенным турам, вскоре смогут это сделать.