https://static.news.ru/photo/43986492-e47b-11e9-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: vo_svoboda/instagram.com

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера», в котором говорится о предоставлении Донбассу особого статуса.

Протестующие стоят с флагами в руках националистической партии. Пока их не очень много, передаёт РИА Новости .

Ранее на заседании Контактной группы 1 октября Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий механизм самоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, писал News.ru.