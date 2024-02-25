Начался первый в истории Белоруссии единый день голосования Белорусы 25 февраля выбирают представителей Нацсобрания и местных советов

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Почти 5,5 тысячи избирательных участков открылись в Белоруссии в 08:00 (совпадает с мск) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов. Все силовые структуры страны переведены на усиленный режим несения службы, отмечает ТАСС.

На 110 мест в палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата. За 12 514 мандатов в местных советах поборются 18 802 претендента.

Единый день голосования проводят в соответствии с обновленной конституцией, принятой в феврале 2022 года. Ранее в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний. Теперь депутаты парламента и местных советов будут избираться одновременно на пять лет.

Избирательным правом в Белоруссии обладают более 6,9 млн человек, избираться в советы и голосовать на местных выборах также могут более 95 тысяч постоянно проживающих в стране россиян. Участки будут открыты до 20:00. Участие в выборах за рубежом не предусмотрено.

Тем временем в США в предвыборной президентской кампании экс-президент США Дональд Трамп набирает более 60,7% после подсчета 65% бюллетеней. Голосование проходило в штате Южная Каролина. На втором месте экс-постпред США при ООН Никки Хейли с результатом 38,6% голосов. Она поздравила конкурента с победой, при это заявив, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение в качестве кандидата на выборах в ноябре текущего года.

До этого Трамп выразил уверенность в собственных возможностях прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы.