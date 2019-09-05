https://static.news.ru/photo/59231ba8-cfe1-11e9-8e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Украинский Национальный банк снизил учётную ставку с 17% до 16,5% годовых. Об этом заявил в ходе брифинга глава регулятора Яков Смолий.

Правление приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%, — цитирует его РИА Новости .

Ранее суд в Киеве разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. Украинские правоохранители обвиняют её в злоупотреблении служебными полномочиями, писал News.ru. По версии следствия, экс-глава Нацбанка вместе с другими членами правления приняли изменения в нормы валютного регулирования, чтобы получить незаконную выгоду.