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Создание валютного союза и единой валюты, формирование единого центробанка договором о Евразийском экономическом пространстве не предусматриваются, заявили представители Национального банка Казахстана.

Финрегулятор добавил, что Евразийский банк развития (ЕАБР) — это не рабочий орган ЕАЭС и его деятельность не упомянута в договоре о союзе. ЕАБР учреждался на основании межгосударственного соглашения за пределами Договора о ЕАЭС, передаёт Eurasia Daily .

Таким образом Нацбанк республики отреагировал на слова главы Евразийского банка развития Андрея Бельянинова о том, что ЕАБР — это прототип будущего ЦБ ЕАЭС.

Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности и противоречат договорённостям, принятым в рамках Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что ведомство рассматривает возможность создания единой биометрической системы между странами — членами ЕАЭС.

По его словам, этот процесс начался пять лет назад и до сих пор продолжается. Некоторые шаги по интеграции уже предприняты.

Ранее News.ru сообщал, что несколько бюджетных авиакомпаний могут создать в масштабе СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Реализация плана затронет не только Казахстан и Белоруссию, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.