В Казахстане ограничат возможность незаконного вывода денег из страны

Глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев заявил, что регулятор усилит контроль за незаконным выводом денег из республики, пишет ТАСС. Приказ об этом был принят банком совместно с другими структурами 10 января, он должен обеспечить возможность борьбы с отмыванием денег после введённого режима ЧС.

Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны, — сообщил Досаев.

По словам главы Нацбанка, в документе прописан алгоритм действий по заявкам на проведение операций, в нём также утверждён перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. При выявлении явных нарушений требований, операции данного вида будут оперативно блокироваться.

Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client. — NEWS.ru). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций, — подчеркнул глава регулятора.

Ранее сообщалось, что крупнейшие финансовые объединения в Казахстане образовались вокруг мужей двух дочерей Нурсултана Назарбаева. У экс-президента страны три дочери, из которых две старшие вышли замуж за чиновников, которые и стали влиятельными фигурами.