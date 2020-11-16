Наблюдатели зафиксировали «нетолерантную риторику» на выборах в Молдавии

https://static.news.ru/photo/1d5f64f2-281c-11eb-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriel Petrescu/Global Look Press

Руководитель ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кориэн Йонкер сообщила, что во втором туре президентских выборов в Молдавии отмечалась нетолерантная риторика.

Йонкер признала предшествующую второму туру кампанию «более отрицательной и разделяющей».

Мы наблюдали нетолерантную риторику, которая по нарастающей становилась главной темой кампании. Особенно риторика, направленная против Майи Санду, — отметила представитель ОБСЕ.

Она также заявила, что наблюдатели посчитали негативными и сеющими рознь некоторые агитационные материалы кандидатов в главы государства, передаёт РИА Новости.

Второй тур президентских выборов прошёл в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК, бывший премьер-министр Санду набрала 57,7% голосов, а действующему президенту Игорю Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. По законодательству страны, победителем в выборах признаётся кандидат, который получит более половины голосов избирателей.

Как передавал NEWS.ru, глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель поздравил Санду с победой в президентской гонке.