Наблюдатели признали выборы в Армении законными

https://static.news.ru/photo/75be4bcc-d267-11eb-b766-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Внеочередные парламентские выборы в Армении, по мнению наблюдателей от Организации договора о коллективной безопасности, состоялись и прошли в полном соответствии с законодательством страны. Об этом на следующий день после голосования заявил координатор миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Каныбек Иманалиев. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Иманалиев, идеальных выборов не бывает. На прошедшем голосовании тоже были выявлены недостатки.

Например, вчера утром мы были в избирательном участке, ни одного представителя партий там не видели. Мы также рекомендовали ЦИК организовать зарубежные участки для голосования. По нашим оценкам, в условиях пандемии явка 49,4% отражает настроения избирателей. То есть выборы состоялись, — добавил координатор миссии.

Также результаты выборов, на которых победила партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» с 53,92% голосов, прокомментировал эксперт ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он сказал, что угрозы беспорядков в стране нет. По мнению эксперта, в случае возникновения протестов Пашинян просто мобилизует собственный ресурс улицы и соберёт больше сторонников, чем соперник, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пашинян поблагодарил руководство РФ за поддержку. В своём выступлении, которое транслировалось в Facebook, политик подчеркнул, что поддержка была оказана не его команде, а Армении.