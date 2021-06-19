Наблюдатели отметили хорошую организацию выборов в Армении

https://static.news.ru/photo/cbd1688a-d1ab-11eb-ba4b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кобицкий Фото: Кадр из видео/Мир 24/youtube.com

Внеочередные парламентские выборы в Армении организованы на достойном уровне, несмотря на сжатые сроки. Об этом в разговоре с журналистами в день голосования, 20 июня, заявил руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что у каждого из кандидатов было всего 12 дней на подготовку кампании, которая проходила в сжатые сроки. Наблюдатели уверены, что ЦИК сделала всё возможное для организации выборов на достойном уровне, в соответствии с национальным законодательством и демократическими нормами.

Кандидаты нервничают, конечно, и переживают, потому что они считают недостатком то количество времени, которое было отпущено на представление своих программ и себя, — добавил Кобицкий.

Между тем стало известно, что армянская полиция зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования на парламентских выборах, семь из них расследуются. Данной информацией поделился начальник штаба полиции Армен Мкртчян.

По его словам, большинство случаев, по которым организовано расследование, связаны с нарушением тайны голосования. Пять из них касаются избирательных нарушений, остальные носят иной характер.

В предвыборный период было зафиксировано 224 инцидента, из них 124 случая расследуются. Нарушения в предвыборный период касались в основном случаев подкупа избирателей, препятствования волеизъявлению граждан, воспрепятствования деятельности журналистов, — добавил Мкртчян.

Ранее представители блока «Армения» выступили с заявлением о том, что в республике ещё не было такого количества нарушений, как на текущих внеочередных парламентских выборах. Международные наблюдатели должны обратить на это внимание, отметили в блоке.

Представители «Армении» также обратились к правоохранительным органам с призывом в кратчайшие сроки выявить организаторов распространения материалов, содержащих оскорбления и ненависть, особенно с учётом того, что в соцсетях уже распространены соответствующие кадры.