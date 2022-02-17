Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали более 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали с вечера среды 16 февраля не менее 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины Яшара Халит Чевика. Отмечается, что 17 февраля после 11:20 по киевскому времени (12:20 по мск) было зафиксировано примерно 30 взрывов.

Между вчерашним вечером и 11:20 (по Киеву) сегодня…СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения…После 11:20 мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряжённость, как может показаться, снижается, — заявил он на заседании Совбеза ООН.

По его словам, СММ призвала стороны придерживаться обязательств по прекращению огня во избежание дальнейшего обострения ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа дипломатов и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране необходима. По его словам, их присутствие является фактором «сдерживания» на фоне нового обострения в Донбассе. Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в «действенном механизме фиксации всех нарушений режима тишины».

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов ЛНР, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.