«Набирает очки»: политолог о дровах Лукашенко для Европы Политолог Змиев: Лукашенко хочет делиться дровами с Европой, чтобы получить меньше санкций

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда хотел сделать свою страну связующим мостом между Европой и Россией, чтобы сохранять со всеми хорошие отношения, налаживать торговые и дипломатические обмены, но обязательно с выгодой для себя, рассказал «360» политолог и экономист Евгений Змиев. Эксперт убежден, что белорусский лидер предложил поделиться дровами с Европой, чтобы получить меньше санкций в свою сторону.

Он всегда за народ, всегда за людей — то за белорусов, то за россиян, а теперь за европейцев. Набирает себе очки, чтобы меньше санкций получить в свою сторону, — считает эксперт.

Экономист уточнил, что заявление белорусского лидера о том, что дрова нужно отправить европейским рабочим и крестьянам, — это очередное проявление популизма политика. По словам Змиева, это предложение Лукашенко — шутливый жест доброй воли, показывающий, что несмотря на все, Белоруссия готова помогать чем может и рассчитывает на преференции со стороны Европы.

Александр Лукашенко ранее показал, как колет дрова для стран Евросоюза, переживающих в преддверии зимы энергетический кризис. Глава республики подчеркнул, что в первую очередь нужно доставить древесину простому населению, «а не богачам». Он добавил, что Белоруссия — это центр Европы и она «должна помогать своим братьям».