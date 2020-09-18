На женском марше в Минске силовикам не удалось задержать мотоциклиста

https://static.news.ru/photo/eb7d837e-fa85-11ea-bab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Во время женского «Блестящего» марша, который 19 сентября проходит на территории Минска, силовики попытались задержать мотоциклиста. Однако участникам акции протеста удалось отбить у полиции байкера.

Несколько мотоциклистов проезжали мимо митингующих, собравшихся возле Комаровского рынка. Это место стало уже традиционной точкой сбора оппозиционеров в Минске. Байкеры посигналили протестующим. Возле бизнес-центра «Европа» к одному из мотоциклистов подошли силовики в штатском. Завязалась потасовка. Затем к месту конфликта между правоохранителями и байкером подтянулась основная часть участников митинга.

Граждане сумели вытащить из рук силовиков байкера. После этого до них дошли бойцы внутренних войск. Они никого не задерживали, но их усилий хватило, чтобы отодвинуть протестующих от места, где была потасовка, передаёт РИА Новости.

В стране с 9 августа проходят акции протеста. Самые многочисленные из них — в выходные. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Как ранее писал NEWS.ru, ОМОН начал задерживать участниц акции протеста в Минске. Сперва неизвестные в масках заблокировали демонстрантам проход у перекрёстка улиц Сурганова и Якуба Коласа. Протестующие встали в сцепку. Вскоре подбежали бойцы ОМОН, начали выхватывать участниц акции и сажать в автозаки.