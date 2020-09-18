На женском марше в Минске начались массовые задержания

https://static.news.ru/photo/a2f2a722-fa82-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

ОМОН начал задерживать участниц акции протеста в Минске. Они вышли на так называемый «Блестящий марш», который стартовал двумя часами ранее от Комаровского рынка.

Как передаёт портал TUT.BY, сначала неизвестные в масках заблокировали демонстрантам проход у перекрёстка улиц Сурганова и Якуба Коласа. Протестующие встали в сцепку. Вскоре подбежали бойцы ОМОН, начали выхватывать участниц акции и сажать в автозаки. Среди задержанных была и известная активистка 73-летняя Нина Багинская. Сначала её затащили в автозак, но позже высадили возле здания Советского райотдела милиции.

При этом несколько других женских колонн продолжают движение по Минску.

В стране с 9 августа проходят акции протеста. Самые многочисленные из них — в выходные. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США, писал NEWS.ru.