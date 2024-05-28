«На Западе их нет?»: Лукашенко раскрыл, чего нельзя стесняться Белоруссии Лукашенко призвал не стесняться слова «пропаганда»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан перестать стесняться слова «пропаганда», передает информагентство БелТА. По его словам, важно усилить в республике идеологическую работу.

Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом – пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна, — сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, в действительности нельзя называть западные СМИ полностью независимыми. Также он подверг критике демократические ценности в странах, где «бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя всех, кто не согласен с их политикой». Лукашенко подчеркнул, что белорусские журналисты должны усвоить информацию.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках визита в Минск пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в гости. Лидеры договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом.

Визит российского президента в Белоруссию длился 25 часов, 14 из которых главы двух стран работали и общались. Путин также посетил неформальный ужин в деревне под Минском по приглашению Лукашенко. Он длился почти четыре часа.