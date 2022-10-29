На юг через Баку: для России открываются новые пути в Мировой океан На XV Веронском Евразийском экономическом форуме рассказали, как Россия соединится с глобальным югом через Азербайджан и Каспийский регион в целом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баку, столица Азербайджана

«Будущее гораздо важнее настоящего», это высказывание, озвученное на полях XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку, стало сквозной идеей мероприятия, первый раз проходящего вне Италии — глобальные процессы и напряженные отношения между Москвой и Западом заставили участников форума переместиться в Азербайджан. Баку сегодня остается одной из немногочисленных площадок, где Россия все еще может вести хоть какой-то разговор со своими европейскими коллегами. Впрочем, по нынешним временам радует уже то, что форум вообще не отменили. Пытаясь увидеть будущее сквозь мутную пелену настоящего, участники форума, в число которых вошли политики, бизнесмены и эксперты из 30 стран, затронули почти все темы — от судьбы гуманизма в условиях глобальных вызовов до крупных энергетических и транспортных проектов.

Причины энергокризиса по версии Сечина

Энергетическая сфера, в частности газовый кризис, разумеется, стали одной из ключевых тем дискуссий на сессиях. Западные страны отказываются от российского газа, заменяя его на американский. Такая политика, по мнению экспертного сообщества, уничтожает евразийскую экономику, не говоря уже о дипломатических отношениях.

Работает лишь небольшая часть трубопроводов, связывающих Россию с Европой. Они либо перекрыты, либо находятся под санкциями, либо взорваны. А это Европа XXI века, — начал свою речь вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, важно использоваться «эту редкую в наше время встречу» для обмена мнениями, куда же приведет Евразию такое развитие событий. Сам Оверчук допустил разрыв отношений с европейскими странами. Тем более что Россия, по словам вице-премьера, переживает кризис лучше, чем ожидали страны, которые вводили против нее санкции, а глобальная осевая модель «Восток — Запад» трансформируется в модель «Север — Юг». В этом контексте особый интерес представляет международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», призванный обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Азербайджан — Ирана и через Казахстана с другой стороны Каспийского моря. В планах — совместить этот коридор с «энергетическими мостами» для экспорта ресурсов.

Налаживание новой инфраструктуры требует больших инвестиций и много времени. К примеру, предложенная Тегераном инициатива о расширении энергообмена между Баку и Ереваном осуждалась еще в феврале текущего года. Как рассказал NEWS.ru заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, работа идет, однако какого-то значимого продвижения в этом вопросе пока нет. По его словам, вся сложность в том, что в Иране другая система, для синхронизации которой требуются большие инвестиции.

По этому вопросу даже была создана рабочая группа Россия — Азербайджан — Иран на уровне замминистров энергетики. Иранская сторона даже презентовала техническую часть своей работы. Теперь ждем экономическое обоснование. Переговоры до сих пор продолжаются. Дело в том, что Россия и Иран — большие по площади страны, тогда как Азербайджан им сильно уступает. Нам понадобятся большие инвестиции, новые электропроводы, потому что линии на юге России не столь сильные, — сказал Солтанов.

Но других вариантов у сторон не остается. Геополитические перемены сильнее всего отражаются на глобальных сырьевых рынках. О том, какой будет новая энергетическая реальность и как выходить из этого кризиса, рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе «Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы».

Сечин уверен, что причины нынешнего кризиса кроются не в украинском кризисе или пандемии. Ключевая проблема — недоинвестирование в отрасль. А дальнейшие антироссийские санкции лишь усугубили ситуацию.

Политика администрации Байдена в отношении ископаемого топлива и ее публичные заявления не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды. Она решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели (если учесть, что выборы в Конгресс США — 8 ноября). К этому относятся попытки уговорить Саудовскую Аравию хотя бы отложить до выборов в Конгресс США озвучивание решения о сокращении добычи нефти, — отметил Сечин.

С ним согласился и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, который выступал с главой «Роснефти» на одной сессии. По его словам, политизация нефтяных и газовых рынков через механизмы санкций формирует опасные тренды — снижение эффективности ценообразования, рост издержек на комплаенс (обеспечение соответствия нормам) и логистику.

По словам представителей российского энергетического сектора, «экономическое самоубийство» западных стран заставляет Москву искать себе новых партнеров. Особенно в этом, по мнению российской стороны, заинтересованы страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки. Самое главное — как можно быстрее перейти к этому взаимодействию и не оглядываться на недружественные страны.

От слов к действию Сечин решил перейти прямо со сцены форума и предложил азербайджанской государственной нефтяной компании Socar участвовать в проекте «Восток Ойл» на севере Красноярского края. Президент Socar Ровшан Наджаф заявил, что рассмотрит все предложения.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Глава «Роснефти» Игорь Сечин

От Петербурга до Мумбаи через Россию, Азербайджан, Иран

Однако прежде чем станет возможной эксплуатация энергомостов, важно создать необходимую инфраструктуру и наладить взаимодействие со странами — участниками новых проектов. А для этого нужны новая логистика и транспортные коммуникации — им была посвящена ключевая сессия форума с участием высоких лиц России и Азербайджана.

В приветствии российского президента Владимира Путина, которое озвучил Игорь Сечин в первый день форума, говорилось, что местом проведения мероприятия выбран стратегический важный город Баку, находящийся на стыке Европы и Азии. Азербайджанские власти стараются пользоваться этой возможностью и демонстрировать свой большой потенциал, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Южнокавказская республика лежит на пересечении масштабных международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад», Транскаспийского международного транспортного маршрута и Транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА). Но после начала спецоперации России на Украине особую важность приобрел «Север — Юг» как альтернатива тем путям, которые оказались под антироссийскими санкциями. Хотя идея о его создании циркулирует уже долгое время, стороны не особо торопились сдать этот маршрут в эксплуатацию. А пандемия коронавируса вообще застопорила проект на несколько лет.

Однако в нынешних реалиях российская сторона экстренно решила вернуться к коридору «Север — Юг». Страны — участницы проекта надеются, что он обеспечит безопасность грузоперевозок, ускорит их и снизит стоимость. До приезда на форум азербайджанская и российская делегация посетили пункты пропуска на азербайджано-российской границе, чтобы оценить и обсудить модернизацию инфраструктуры на КПП. Ее, по словам Мустафаева, важно синхронизировать.

Понятно, что мало иметь хорошую инфраструктуру, также важно ею правильно управлять. В этом контексте важное значение имеют пограничная, таможенная и контрольная инфраструктура на границе, а также синхронное управление каждой стороны. Поэтому мы составили мастер-планы, которые уже утверждены. Думаю, что в течение года синхронизация этих пропускных пунктов завершится, — отметил Мустафаев.

Так, Азербайджан уже завершил строительство совместного моста через реку Самур на границе Азербайджана и России. Мустафаев подчеркнул, что к середине следующего года будет сдана автомагистраль от российской границы до Баку, при том что новая автомагистраль Баку — Астара (самая южная точка Азербайджана, находится на границе с Ираном) уже сдана в эксплуатацию. Таким образом, путь от границы РФ до Ирана станет намного быстрее. Если раньше расстояние примерно в 500 км преодолевалось за 12–14 часов, то после сдачи в эксплуатацию азербайджанской части «Севера — Юга» дорога станет занимать около 7 часов.

Однако в Иране все еще остается недостроенный участок трассы Решт — Астара, что препятствует полноценной сдачи в эксплуатацию всего МТК «Север — Юг». О том, когда этот вопрос все-таки будет решен, на форуме не говорилось, хотя, вероятно, вопрос обсуждается с Тегераном.

Коридор «Север — Юг», когда его наконец запустят, откроет путь из России к иранскому побережью Персидского залива, в Индийский океан и дальше в другие регионы мира. На сегодня есть цель довести грузоперевозки по МТК до 15 млн тонн в год.

Развитие коридора «Север — Юг» зависит как от взаимодействия России с Азербайджаном, так и от отношений этих стран с Ираном, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поэтому он предложил создать единого логистического оператора с Баку и Тегераном на примере уже существующего оператора с Казахстаном и Белоруссией.

Хотели бы предложить на рассмотрение создание совместного оператора, который обеспечил бы сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических структур. У нас есть хороший пример — сервис «ОТЛК», в рамках которого работают железные дороги Казахстана и Белоруссии. Прошу рассмотреть возможность запуска такого же оператора с учётом того, что он будет также выполнять экспедиторские функции, контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и прочим сопровождением, — сказал Белоусов.

Москва уверена, что «Север — Юг» в перспективе может стать конкурентом Суэцкому каналу.

Ключевую роль начинают играть меридианные маршруты. Сейчас, по сути, единственный такой маршрут идет через Суэцкий канал. Мы знаем, какие риски для мировой экономики создает такая монополярность, — отметил Белоусов.

Фото: wikipedia

Зангезурский путь

Особое логистическое значение Азербайджан приобрел после второй войны в Карабахе и перехода новых территорий под контроль Баку. Именно через Азербайджан пройдет МТК «Восток — Запад», связывающий Китай и Центральную Азию с черноморским побережьем и далее с Турцией и Европой. Поэтому Баку сейчас активно работает над реализацией Зангезурского коридора (маршрута, который должен связать Карабахский экономический район с Автономной Республикой Нахичевань). Вся загвоздка в том, что коридор должен пройти через территорию Армении, с которой у азербайджанской стороны все еще сохраняются противоречия. Поэтому открытие этого маршрута затягивается, и пока что неизвестно, когда получится его согласовать.

Правда, несмотря на такую неопределенность, Азербайджан выполняет большой объем работ на своей территории по созданию Зангезурского коридора. Баку строит и восстанавливает автомобильную и железнодорожную инфраструктуру в рамках транспортного коридора, заявил Мустафаев.

Все еще имеют место спекуляции относительно терминов «транспортный коридор» и «экстерриториальность», хотя они даже не связаны друг с другом. Транспортный коридор — это маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые проводят согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения грузов для упрощения перевозок, — заявил Мустафаев.

При этом, по его словам, Армения не выполняет никаких своих обязательств и нарушает пункты трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Азербайджанский вице-премьер подчеркнул, что на территории Армении ничего не происходит, не предпринимаются практические действия.

Вероятно, именно эти вопросы обсудил Оверчук на переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, куда он поехал в компании Мустафаева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Фото: president.az Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра РФ Алексея Оверчука

К Азербайджану стоит присмотреться

Значение Азербайджана как транспортного хаба будет только расти, учитывая рост поставок по маршрутам «Север — Юг» и «Восток — Запад», — заявил на форуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Все участники Форума отметили транзитный потенциал Азербайджана и его выгодное географическое положение для реализации многочисленных транспортных и энергетические проектов. А российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в беседе с NEWS.ru рассказал, что сам инвестирует в азербайджанский бизнес и всем советует делать то же самое.

Когда мы вкладываем средства в азербайджанский бизнес, мы думаем и о других странах в том числе, прежде всего о Турции. Но из Азербайджана можно выходить еще и на европейские рынки, и на китайские. Из Баку все пути открыты. В этом смысле Азербайджан находится в очень хорошем месте и имеет очень хорошие отношения с другими странами. Поэтому для нас Азербайджан как выход на внешние рынки также очень интересен, — пояснил Титов.

Программа двухдневного форума в Баку была насыщенной. По итогам каждой сессии возникало впечатление, что место для форума действительно выбрано очень удачно. Все участники говорили не только о сложной мировой ситуации, но и о том, что есть надежда на улучшение. Как заявил Андрей Белоусов, «в новых условиях регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания».