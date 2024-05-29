На выставке в парке «Патриот» показали раритеты пожарной техники из ДНР Донецкие специалисты МЧС сохранили ретромашины в рабочем состоянии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Москвич-401»

Экспозицию раритетной пожарной техники представили специалисты МЧС ДНР на выставке «Комплексная безопасность», открывшейся в среду в подмосковном парке «Патриот», передает корреспондент NEWS.ru. По словам подполковника внутренней службы МЧС ДНР Андрея Тищенко, донецкие пожарные смогли сохранить экспонаты даже в условиях многолетних боевых действий.

Несмотря на все трудности, мы сохраняем технику в рабочем виде, на ходу. Техника тут разных времен — от царской эпохи, когда Донецк был Юзовкой, через времена, когда наш город назывался Сталино, и до конца советских лет, — рассказал Тищенко.

По его словам, особой популярностью у посетителей пользуется модель 1950-х годов «Москвич-401», которая использовалась в качестве оперативной машины.

Мы показываем конно-бочечный ход — повозку, которая использовалась при царе и в первые годы советской власти, мотоциклы с мотопомпами, пожарный велосипед и автомобили в разной комплектации, — добавил Тищенко.

XV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», организованный МЧС России, проходит с 29 мая по 1 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. На выставке уже представили перспективный комплекс подавления дронов «Грибочек». По словам разработчиков, опытный вариант прибора, предназначенного для автомобилей, представляет собой блок с четырьмя излучателями помех.