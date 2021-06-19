https://static.news.ru/photo/ed791da4-d1d6-11eb-88c7-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Армении явка на парламентских выборах за три часа до закрытия избирательных участков составила около 38,2%. Об этом заявил глава ЦИК республики Армен Смбатян, передаёт ТАСС.

Он отметил, что активнее всего голосуют жители города Капан в Сюникской области. Там явка составила 47,6%. Область также лидирует в целом по стране, на выборах проголосовали 46,8% избирателей. Наименьшую активность демонстрируют жители Армавирской области — 31,8%

В столице республики Ереване проголосовали чуть более 40% избирателей. Во втором по величине городе страны — Гюмри — явка составляет только 29,4%.

Парламентские выборы в Армении начались утрoм 20 июня. В списки избирателей включено свыше 2,5 млн человек. В выборах участвуют 21 партия и четыре блокa. Фаворитами считаются партия испoлняющего обязанности главы правительства Никола Пaшиняна «Гражданский договор» и блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочaряном. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

Ранее один из лидеров блока «Армения» Ваге Акопян заявил, что власти могут спровоцировать беспорядки, чтобы не допустить победу альянса. По его словам, эти попытки не будут иметь успеха.