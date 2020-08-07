На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали уже треть избирателей

https://static.news.ru/photo/c43e2fc2-d940-11ea-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Явка избирателей по итогам четырёх дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 32,24%. Досрочное голосование в республике началось 4 августа и продлится по 8 августа включительно. Основной день голосования назначен на 9 августа.

Всего проголосовали 6 834 081 избирателей, — сообщается на сайте Центризбиркома Белоруссии.

Наибольшее число проголосовавших наблюдается в Минске (1 237 632 человека), Минской и Гомельской областях (1 142 497 и 1 068 999 соответственно).

Как писал NEWS.ru, главы МИД Франции, ФРГ и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии. Совместное заявление было сделано в связи с недопуском к наблюдению за выборами членов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Они призвали Минск провести выборы в республике свободно и справедливо, а также обеспечить независимое наблюдение со стороны местных наблюдателей. В заявлении также отмечается, что Белоруссия является «важным соседом» Европейского союза и активным участником Восточного партнёрства.

Главной конкуренткой белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.