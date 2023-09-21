На улицы Еревана введены внутренние войска из-за акций протеста

Фото: Александр Патрин/ТАСС

На улицы Еревана из-за акций протеста введены внутренние войска — «красные береты», сообщает Sputnik Армения. В центре армянской столицы складывается напряженная ситуация. Протестующие блокируют движение, водители пытаются прорвать оцепление, местами вспыхивают стычки, отмечает агентство.

Собравшиеся в центре города протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Акция проходит на фоне событий, происходящих в Карабахе. В МВД тем временем призывают граждан воздержаться от незаконных действий. В ведомстве подчеркнули, что нарушившие закон будут привлечены к ответственности.

Ранее армянские оппозиционеры объявили о начале проведения круглосуточных акций протеста в Ереване с целью отставки Пашиняна. Противники премьера создали национальный комитет, который будет координировать действия по его отстранению.

Протесты вспыхнули 19 сентября после того, как ВС Азербайджана приступили к антитеррористическим мероприятиям в Карабахе. Сотрудники полиции Еревана задержали около 30 человек, выступавших за отставку Пашиняна, 28 из них грозит уголовная ответственность. Протестующие пытаются блокировать одну из центральных улиц армянской столицы с помощью мусорных баков.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы всего за день решили задачи антитеррористической операции в Карабахе и восстановили суверенитет республики. Он подчеркнул, что отдал распоряжение не наносить удары по гражданским объектам, и военнослужащие Азербайджана добились этого при помощи высокоточного оружия.