На Украине ждут мести Москвы за санкции против телеканалов

https://static.news.ru/photo/297f0ca8-691f-11eb-b6d3-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские власти не забудут Киеву решения о приостановке вещания трёх оппозиционных телеканалов и обязательно ответят на такой шаг, считает глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что <...> в ответ прилетит, — отметил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что, возможно, на сегодняшний день у России хватает забот и ждать «мести» со стороны Москвы в ближайшее время, вероятно, не стоит, но важно понимать, что Кремль подобные действия Киева без внимания не оставит.

При этом он заверил, что украинские власти делают всё необходимое, чтобы обеспечить защиту интересов страны и граждан от каких-либо воздействий со стороны РФ, передаёт «Страна.ua».

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» законным и справедливым.

Эти телеканалы принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», против которого также были введены санкции. Ограничения для телеканалов подразумевают пятилетний запрет на использование радиочастотного ресурса страны, а также прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

Телеведущая Ольга Скабеева назвала Зеленского президентом, который растоптал свободу слова. Так она отреагировала на запрет вещания телеканалов. Журналистка подчеркнула, что «маленький Зеленский превратился в большого диктатора».

Как писал NEWS.ru, Россия осудила украинские власти за блокировку телеканалов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что блокировка или даже ограничение работы телеканалов — это решение, которое не соответствует ни международным нормам, ни общему пониманию принципов деятельности СМИ.