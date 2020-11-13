На Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/7d552116-264c-11eb-aea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине число новых случаев заражения коронавирусом поставило новый антирекорд.

За прошедшие 24 часа в стране выявили 12 524 новых пациента с COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За сутки на Украине выздоровели 4962 человека, скончался от инфекции 191 пациент.

За всё время пандемии в стране выявлено 525 176 случаев заражения коронавирусом, 238 811 жителей Украины уже переболели COVID-19. Жертвами коронавируса с начала года стали 9508 украинцев.

Ранее NEWS.ru писал, что в США — стране с самой неутешительной статистикой по коронавирусу на сегодняшний день — 14 ноября также обновлён антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19. Число новых случаев заражения в стране превысило отметку в 160 тысяч человек.

В России, по данным на 13 ноября, за сутки зарегистрировали 21 983 новых случая заболевания, вылечились от инфекции 18 735 россиян.