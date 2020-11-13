На Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заражения COVID

На Украине число новых случаев заражения коронавирусом поставило новый антирекорд.
За прошедшие 24 часа в стране выявили 12 524 новых пациента с COVID-19,
За сутки на Украине выздоровели 4962 человека, скончался от инфекции 191 пациент.
За всё время пандемии в стране выявлено 525 176 случаев заражения коронавирусом, 238 811 жителей Украины уже переболели COVID-19. Жертвами коронавируса с начала года стали 9508 украинцев.
Ранее NEWS.ru писал, что в США — стране с самой неутешительной статистикой по коронавирусу на сегодняшний день — 14 ноября также обновлён антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19. Число новых случаев заражения в стране превысило отметку в 160 тысяч человек.
В России, по данным на 13 ноября, за сутки зарегистрировали 21 983 новых случая заболевания, вылечились от инфекции 18 735 россиян.