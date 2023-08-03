На Украине задержали военного, помогавшего избежать мобилизации за деньги На Украине задержали начальника одного из управлений штаба Сухопутных войск ВСУ

Фото: t.me/SBUkr

На Украине задержали начальника одного из управлений штаба Сухопутных войск ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что он организовал схему, по которой за деньги помогал мужчинам избежать мобилизации и уехать заграницу.

Канал отмечает, что правоохранительные органы изъяли у задержанного более $48 тысяч и €5 тысяч.

Ранее был задержан украинский экс-разведчик Роман Червинский, проваливший операцию по вербовке российских пилотов с целью угона самолета ВКС РФ, что впоследствии привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области. По данным СМИ, исполнявшего обязанности командира одной из частей задержали в Тернопольской области утром 24 апреля.

По версии следствия, Червинский при участии еще нескольких человек самовольно решил провести «спецоперацию» с целью угона самолета ВКС России. Украинцу удалось выйти на некоего российского пилота, который якобы согласился перейти на сторону ВСУ. В Главном управлении разведки МОУ и СБУ не одобрили план Червинского, но тот решил действовать по своему усмотрению, допустив утечку информации о размещении военных и техники ВСУ на аэродроме Канатово, по которому впоследствии нанесли ракетный удар. В результате были уничтожены два истребителя, повреждена взлетная полоса, погиб командир воинской части, еще 17 военнослужащих получили ранения.