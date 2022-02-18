На Украине вынесли приговоры 50 лицам за преступления на Майдане

На Украине осудили 50 лиц за преступления в 2013-2014 годах, совершенных во ходе Майдана. Об этом 18 февраля на брифинге сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, передаёт ТАСС. 518 лицам также были предъявлены обвинения. Генпрокурор отметила, что убийства первых участников протестов остаются нераскрытыми.

Результаты расследования по делам Майдана: 518 лицам предъявлены обвинения, 248 обвинительных актов направлены в суда, обвиненных — 372 лица, приговоры вынесены 50 лицам, — сообщила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что Киев не пойдёт на переговоры с Донецком и Луганском, фактически отказывается от выполнения Минских соглашений.

По его словам, Запад предпочитает не замечать новых обстрелов населённых пунктов Донбасса и саботирует расследование событий вокруг Майдана и операций в Донбассе. Он также отметил, что ни США, ни Евросоюз до сих пор официально не осудили и не начали расследования таких преступлений, как гибель людей во время госпереворота в 2014 году, поджог Дома профсоюзов в Одессе и карательные операции в Донбассе.