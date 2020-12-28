На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

https://static.news.ru/photo/15563314-49ad-11eb-aef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине опубликован закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года. Документ обнародован в издании Верховной рады «Голос Украины».

Этот закон был принят Радой, а затем подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Он вступил в силу со дня публикации в официальной прессе.

Со дня вступления в силу с учётом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2021 включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, — говорится в документе.

Рада приняла закон в 2014 году после того, как были подписаны Минские соглашения — однако он так и не был введён в действие. Срок его действия продлевается уже в третий раз после аналогичной процедуры в 2018 и 2019 годах. Украинская сторона отмечала, что пролонгация закона является свидетельством готовности сотрудничества в рамках Минских соглашений.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что Украина не может выйти из Минских соглашений, касающихся Донбасса. Минские соглашения были разработаны в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе, который начался за год до этого. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Минские соглашения среди прочего подразумевают прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. И Киев, и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении указанных пунктов.