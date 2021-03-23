На Украине врач заболела коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/b778ed22-8c6e-11eb-90fe-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине у медицинского работника из Черновцов обнаружили коронавирусную инфекцию. Женщина заболела после того, как прошла вакцинацию.

Как сообщает портал «Общественное», врач сделала прививку препаратом Covishield производства британско-шведской компании AstraZeneca. Отмечается, что по мнению областного департамента здравоохранения, женщина была больна ещё до вакцинации.

Замдиректора ведомства Мария Полищук подчеркнула также, что факт инфицирования после вакцинации не должен удивлять, ведь ни одна вакцина не гарантирует стопроцентную защиту. Однако прививка, считает она, позволит избежать тяжёлого течения болезни и госпитализации.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом спустя 13 дней после вакцинации. По его словам, на тот момент иммунитет ещё не был сформирован, а заболеть возможно в течение 22 дней после прививки.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина, состоявшая на военной службе по контракту, умерла в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса. Укол ей был сделан вакциной Oxford/AstraZeneca, завезённой на Украину из Индии.